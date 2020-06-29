Испания

Главный тренер Реала — о матче против Эспаньола в 32-м туре Примеры.

Подопечные Зинедина Зидана минимально обыграли Эспаньол и сумели опередить Барселону в турнирной таблице.

"Я доволен выступлениями своих футболистов. Каждый раз побеждать – сложнейшая задача. Я должен поздравить своих игроков".

"Наше лидерство? Я не обращаю на это внимания. Судьба титула решится в последнем туре. Тяжело играть даже против аутсайдера, в этой лиге никогда не знаешь ничего наперед".

Также Зидан прокомментировал голевой пас пяткой от Карима Бензема.

"Бензема – изобретальный футболист, а этот момент может стать одним из лучших в сезоне", — приводит слова французского специалиста официальный сайт Реала.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Эспаньол – Реал.