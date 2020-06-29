Подопечные Зинедина Зидана минимально обыграли Эспаньол и сумели опередить Барселону в турнирной таблице. 

В 33-м туре Эспаньол отправится в гости к Реалу Сосьедад, а Реал примет Хетафе. 

Обзор матча

Эспаньол — Реал 0:1
Гол: Каземиро, 45

Эспаньол: Диего Лопес — Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) — Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) — Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса — Винисиус