Вашему вниманию видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Испании.
Эспаньол — Реал, Getty Images
29 июня 2020, 09:59
Подопечные Зинедина Зидана минимально обыграли Эспаньол и сумели опередить Барселону в турнирной таблице.
В 33-м туре Эспаньол отправится в гости к Реалу Сосьедад, а Реал примет Хетафе.
Обзор матча:
Эспаньол — Реал 0:1
Гол: Каземиро, 45
Эспаньол: Диего Лопес — Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) — Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) — Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема, Азар (Винисиус, 63)
Предупреждения: Педроса — Винисиус