Италия

Защитник, контракт которого принадлежит Реалу, может перебраться в Италию.

Одним из главных трансферных вопросов этого лета остается будущее Ашрафа Хакими, аренда которого в Боруссии Д, подходит к концу.

Как утверждает Джанлука Ди Марцио, уже во вторник, 30 июня, марокканский защитник прилетит в Милан для медицинского осмотра.

Журналист также отметил, что, в случае успешного прохождения процедуры, сразу же будет подписан контракт.

Напомним, что Боруссия Д не оставляет надежд сохранить Ашрафа Хакими.