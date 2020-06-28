Защитник, контракт которого принадлежит Реалу, может перебраться в Италию.
Ашраф Хакими, фото getty images
28 июня 2020, 17:45
Одним из главных трансферных вопросов этого лета остается будущее Ашрафа Хакими, аренда которого в Боруссии Д, подходит к концу.
Как утверждает Джанлука Ди Марцио, уже во вторник, 30 июня, марокканский защитник прилетит в Милан для медицинского осмотра.
Журналист также отметил, что, в случае успешного прохождения процедуры, сразу же будет подписан контракт.
Напомним, что Боруссия Д не оставляет надежд сохранить Ашрафа Хакими.