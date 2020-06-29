Испания

Хавбек присоединился к каталонской команде.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич присоединится к команде в конце нынешнего сезона.

Отмечается, что боснийский футболист заключил с каталонским клубом контракт на четыре года. Кроме того, в договоре прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Трансферная стоимость игрока "бьянконери" составила 60 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Напомним, ранее в Турин отправился полузащитник "блаугранас" Артур Мело, за которого заплатили 72 миллиона евро.