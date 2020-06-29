Испания

Испанский и итальянский гранды заключили громкую сделку.

Официальный сайт Барселоны сегодня, 29-го июня, объявил о том, что полузащитник Артур Мело станет игроком Ювентуса по истечению нынешнего сезона.

Также каталонцы сообщили, что хавбек туринцев Миралем Пьянич, в свою очередь, в будущем присоединится к "блаугранас".

Примечательно, что за боснийского футболиста испанский клуб заплатил 60 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов. Бразилец же обошелся "бьянконери" в 72 миллиона евро, а также 10 миллионов в виде прописанного бонуса.

Football.ua интересуется у читателей, какой же клуб выиграл от этой сделки. Или же, вероятно, обе команды получили равносильное укрепление состава?