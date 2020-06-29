Испания

Будущее нынешнего наставника находится под большим вопросом.

Руководство Барселоны уволит главного тренера команды Кике Сетьена, если тот проиграет один из грядущих матчей — против Атлетико или Вильярреала, сообщает AS.

По данным источника, вместо нынешнего специалиста, пост менеджера первой команды займет наставник Барселоны Б Хавьер Гарсия Пимьента.

Отмечается, если Сетьен будет уволен, то Пимьента будет руководить каталонцами лишь до конца нынешнего сезона. Напомним, в таблице после 32 туров Барса уступает Реалу на два очка.

Ранее сообщалось, что поводом для увольнения тренера может стать проигрыш борьбы за Лигу чемпионов или Примеру.