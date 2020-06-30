Защитник рассказал о ближайших целях команды.
Киран Триппьер, getty images
30 июня 2020, 00:32
Крайний защитник Атлетико Киран Триппьер поделился своими ожиданиями от ближайшего матча команды против Барселоны.
"Барселона — фантастическая команда, и мы уже дважды играли против нее в этом сезоне".
"Важно, чтобы мы сосредоточились на себе и хорошо восстановились в ближайшие два дня. Мы с нетерпением ждем игры и собираемся добыть три очка", — сказал Триппьер AS.
Ранее сообщалось, что Атлетико планирует оспорить дисквалификацию Коке накануне поединка против каталонцев.