Испания

Защитник рассказал о ближайших целях команды.

Крайний защитник Атлетико Киран Триппьер поделился своими ожиданиями от ближайшего матча команды против Барселоны.

"Барселона — фантастическая команда, и мы уже дважды играли против нее в этом сезоне".

"Важно, чтобы мы сосредоточились на себе и хорошо восстановились в ближайшие два дня. Мы с нетерпением ждем игры и собираемся добыть три очка", — сказал Триппьер AS.

Ранее сообщалось, что Атлетико планирует оспорить дисквалификацию Коке накануне поединка против каталонцев.