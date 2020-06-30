Испания

Скорее всего, Марк Хурадо продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед.

Правый защитник Барселоны Марк Хурадо на свой странице в Инстаграме объявил, что он покидает клуб. Ожидается, что следующей командой в его карьере станет Манчестер Юнайтед.

Барселона предлагала 16-летнему защитнику контракт на три года, но он отказался. Теперь клуб получит около 200 тысяч евро компенсационных выплат за игрока, который считается одним из самых талантливых в своем поколении.

"Всегда тяжело покидать команду, которая дала тебе все. Барселона была моим вторым домом, моей второй семьей, где я развивался как игрок и как личность. Но сегодня пришло время попрощаться", — написал Хурадо, сопроводив это словами благодарности всем, кто помогал ему на его пути.

Марк находился в структуре "сине-гранатовых" с 2011 года, когда ему было всего семь лет.

Также Барселону покидает еще один игрок – полузащитник первой команды Артур Мело уходит в Ювентус, однако вместо него из Турина в каталонский клуб приедет Миралем Пьянич.