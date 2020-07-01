Испания

Тренер прокомментировал поединок против каталонцев.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказал свое мнение о поединке против Барселоны, в котором его команда сыграла вничью (2:2).

"Мы уважаем Барселону за то качество, которое у них есть. Мы провели поединок ровно так, как обычно и играем, и получили соответствующий результат. Мы начали хорошо. Их цель заключалась в компактной изолированной игре. Нам же надо было создать сложную игру против команды, которая хорошо держит мяч".

"Мы старались до конца. Работа была очень хорошая, а наша команда показала себя очень конкурентоспособной. Я счастлив", — цитирует Симеоне Goal.

Ранее итог прошедшего поединка подвел менеджер Барселоны Кике Сетьен.