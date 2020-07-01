Тренер прокомментировал поединок против каталонцев.
Диего Симеоне, getty images
01 июля 2020, 07:59
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказал свое мнение о поединке против Барселоны, в котором его команда сыграла вничью (2:2).
"Мы уважаем Барселону за то качество, которое у них есть. Мы провели поединок ровно так, как обычно и играем, и получили соответствующий результат. Мы начали хорошо. Их цель заключалась в компактной изолированной игре. Нам же надо было создать сложную игру против команды, которая хорошо держит мяч".
"Мы старались до конца. Работа была очень хорошая, а наша команда показала себя очень конкурентоспособной. Я счастлив", — цитирует Симеоне Goal.
Ранее итог прошедшего поединка подвел менеджер Барселоны Кике Сетьен.