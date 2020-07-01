Испания

Менеджер рассказал о роли хавбека в команде.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказал свое мнение об игре вингера команды Янника Феррейры Карраско в поединке против Барселоны (2:2).

"Карраско хорошо поработал в игре против Барселоны. С тех пор как он вернулся, ему было трудно, и он приложил огромные усилия в Атлетико".

"Он сыграл решающую роль прошедшем матче. Против Бильбао он играл хорошо, но против каталонцев была его самая впечатляющая игра", — цитирует Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что "матрасники" намерены продлить аренду бельгийского футболиста.