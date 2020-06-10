Испания

"Матрасники" хотят сохранить бельгийского вингера.

Атлетико планирует продлить аренду полузащитника Янника Феррейры Карраско до конца сезона, сообщает издание AS.

Карраско вернулся в Атлетико в январе этого года на правах аренды из китайского Далянь Ифань. Соглашение бельгийского вингера с "матраскники" истекает в конце июня, но они хотят сохранить его до окончания сезона.

В текущем розыгрыше Примеры 26-летний игрок провел 5 поединков в футболке "рохибланкос".

Ранее сообщалось, что в подписании Карраскно заинтересован Милан.