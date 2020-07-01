Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.
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01 июля 2020, 10:55
В рамках поединка 33-го тура чемпионата Испании Севилья на выезде легко одолела Леганес, укрепившись в зоне Лиги чемпионов.
Таким образом, нервионцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, а Леганес остается на предпоследней позиции.
Леганес — Севилья 0:3
Голы: Торрес, 23, 35, Эль Хаддади, 82
Леганес: Куэльяр — Росалес, Омеруо (Авазием, 7), Бустинса, Сильва — Ресио (Ассале, 55), Амаду, Меса (Руибаль, 55) — Авильес (Перес, 55), Сальватьерра — Герреро
Севилья: Вацлик — Навас (Гомес, 87), Кунде, Диего Карлос, Регилон — Торрес (Эль-Хаддади, 72), Гудель, Жордан (Фернандо, 71) — Сусо (Банега, 62), Эн Незири (Де Йонг, 87), Окампос
Предупреждения: Амаду, Меса, Росалес, Ману — Кунде, Гудель, Жордан