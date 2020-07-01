Испания

Хавбек прокомментировал предстоящий трансфер.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич поделился своими эмоциями после подписания контракта с Барселоной. Напомним, к "блаугранас" игрок присоединиться в следующем сезоне.

"Барселона — один из крупнейших клубов в мире, и выступать за них — высшее достижение для любого футболиста".

"Это моя мечта. Я счастлив, горжусь не только мной, но и моими родителями и всей Боснией. Я никогда не забуду, откуда я пришел", — сказал Пьянич Diario Sport.

К слову, из Барселону в Ювентус за 72 миллиона евро переберется полузащитник Артур Мело. Бразилец также доиграет этот сезон в составе каталонцев.