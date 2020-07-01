Испания

В обоих случаях гости победили хозяев со счетом 2:0.

Смена тренера не помогла Валенсии, под руководством Ворро "летучие мыши" дома уступили Атлетику из Бильбао. Оба гола забил Рауль Гарсия.

Валенсия – Атлетик 0:2

Голы: Рауль Гарсия, 13, 47.

Валенсия: Силессен – Флоренци (Васс, 84), Габриэль, Диахаби, Хауме Коста – Торрес (Черышев, 62), Парехо (Ману Вальехо, 84), Кондогбия, Гедеш (Солер, 62) – Гомес (Гамейро, 74), Родриго.

Атлетик: Симон – Капа, Йерай, Иньиго, Юри – Дани Гарсия, Унаи Лопес (Вильялибре, 66) – Вильямс (Весга, 66), Муниаин (Де Маркос, 82), Кордоба – Рауль Гарсия (Санкет, 82).

Предупрежден: Диахаби.

Гранаде можно без особых нервов доигрывать чемпионат – команда еще перед этим туром набрала 43 очка и теперь вправе играть в свое удовольствие. Очередные три пункта в копилку Гранады упали благодаря голам Кортеса и ветерана Сольдадо – Алавес не ответил ни разу.

Алавес – Гранада 0:2

Голы: Кортес, 25, Сольдадо, 49.

Алавес: Хименес – Химо Наварро (Берк, 63), Лагуардия, Магаллан, Р. Дуарте – Алейш Видаль (Эдгар Мендес, 62), Камараса, Пина (Понс, 70), Риоха (Агиррегабирия, 62) – Хоселу, Лукас Перес.

Гранада: Эсканделл – Д. Дуарте, Вальехо, Мартинес – Фулькье, Пуэртас (Виктор Диас, 73), Эррера (Этеки, 68), Азиз, Диаш – Кортес (Мачис, 46), Солдадо (Карлос Фернандес, 68).

Предупреждения: Р. Дуарте – Кортес, Солдадо.