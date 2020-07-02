Испания

Завершились два поединка чемпионата Испании.

Вильярреал продолжил удачную серию после карантина победным результатом против Бетиса на выезде благодаря дублю Жерара Морено.

"Желтая субмарина" выбралась на пятую строчку турнирной таблицы и отстает от Севильи на три балла.

Бетис — Вильярреал 0:2

Голы: Ж. Морено, 7, 30

Бетис: Роблес — Манди, Бартра (Хуанми, 46), Сидней — Эмерсон, Каналес (Аленья, 63), Родригес (Гонсалес, 87), Педраса — Фекир, Гуардадо (Хоакин, 78) — Иглесиас (Тельо, 78)

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Гомес (Касорла, 64), Тригерос (Морланес, 80), Замбо-Ангисса (Бруно, 63), Онтиверос — Бакка (Чуквезе, 80), Ж. Морено (Алькасер, 55)

Предупреждения: Бартра, Фекир, Родригес — А. Морено

Удаление: Фекир, 45+3

Леванте в рамках поединка 33-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Вальядолиду и чуть не проиграл.

Хозяева могли вырвать три балла в компенсированное время, но Унал не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Вальядолид — Леванте 0:0

Вальядолид: Масип — Антонито, Кико, Салису, Начо — Мичел (Феде, 84), Алькарас — Эрвиас (Тони, 74), Плано, Рубио (Гвардиола, 64) — Унал

Леванте: Фернандес — Коке (Мирамон, 69), Постиго, Везу, Тоньо (Клерк, 69) — Рочина (Эрнани, 63), Вукчевич, Кампанья, Бардхи — Рохер (Леон, 79), Майорал (Моралес, 79)

Предупреждения: Рубио, Мичел — Бардхи

На 90+7 минуте Унал не реализовал пенальти.