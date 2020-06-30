Италия

Сергей Шевченко — о сделке между Ювентусом и Барселоной.

До межсезонья ещё далеко, но трансферное лето открылось. Ювентус и Барселона осуществили масштабный обмен центральными полузащитниками: Миралем Пьянич по завершении сезона за 60 млн евро (+5 млн бонусами) отправится в Каталонию, Артур за 72 млн + 10 млн бонусами – в Пьемонт. Многие болельщики в недоумении, ведь сделка выглядит далеко не очевидной. Почему же Барса и Юве вопреки финансовому шоку, вызванному карантином, стремительно осуществили эти два дорогих и громких трансфера?

Пьянич

Миралем – ведущий игрок Ювентуса последних лет, ключевая фигура в центре поля. Тем удивительнее видеть, как "синьора" от него избавляется. Значение боснийца для команды, напротив, должно было только увеличиться с приходом Сарри, и осенью Пьянич действительно показывал футбол экстра-класса, регулярно становясь одним из лучших на поле.

Всё незаметно изменилось по ходу сезона. Ювентусу никак не удавалось перестроиться на вожделенный "саррибол": трио полузащитников не могло обеспечить надёжное владение мячом, чем так славились прежние команды Сарри. Пьянич вдобавок дважды травмировался – несерьёзно, но на его физической готовности это сказалось. Вылезли наружу его худшие качества: игра в отборе, единоборства, неубедительный дриблинг. Миралем блекло выглядел в проигранных матчах с Лацио и Лионом. Дошло до того, что на важнейшую игру против Интера он остался в запасе, и это принесло результат.

Постепенно, шаг за шагом, Ювентус дозрел: от Пьянича пора избавляться. Состав у Ювентуса и без того возрастной, поэтому лучше продать 30-летнего футболиста сейчас, когда на него есть спрос, чем дожидаться, пока его цена упадёт до минимума. К тому же, Пьяничу есть готовая замена – прогрессирующий Бентанкур, который уже сейчас многим превосходит своего коллегу. Уругваец – не классический "реджиста", каким по ходу дела стал Пьянич, а разносторонний игрок, более полезный в разрушении. Родриго, однако, хорош как раз на позиции перед обороной, сейчас занятой Пьяничем. Продажа Миралема освобождает дорогу потенциальному лидеру средней линии Юве на ближайшие годы.

Зачем Пьянич Барселоне? Вот это действительно загадка. Конечно, он более зрелый игрок, чем Артур, а каталонцам в новом сезоне, судя по всему, придётся возвращать титул, но ведь на привычной ему позиции давно и безальтернативно играет Бускетс, который лишь на год старше. Возможно, это желание подвинуть Ракитича, проводящего неудачный сезон, или же дело в уверенности, что точнейшие передачи Миралема идеально сочетаются с гением Лео Месси? Так или иначе, весьма любопытно, как "сине-гранатовые" будут использовать новичка.

Артур

Ювентус берёт взамен Артура – бразильца, вроде бы идеально подходящего Барселоне. В нём видели если не нового Хави, то как минимум нового Тиаго Алькантару, который, однако, на долгие годы станет частью барселонской ДНК.

Для туринцев приобретение Артура – в первую очередь желание всё-таки перестроить команду под новые принципы игры, где во главу угла ставится владение мячом. Нынешней полузащите эти идеи даются с трудом, и весь сезон Ювентус напоминает гибрид команд Аллегри и Сарри, что производит не лучшее впечатление – достаточно вспомнить безыдейность туринцев в финале Кубка.

Артур – игрок, бережно относящийся к сохранению мяча. Он техничен, редко допускает обрезки. Его даже критикуют за излишнее желание избежать риска и чрезмерное количество поперечных передач. Для Ювентуса при Сарри это, напротив, уместное качество, ведь обилие коротких пасов – базовый элемент "саррибола". К тому же, Артур молод, ему лишь 23 года. Неплохое вложение на перспективу.

Возможно, новичка будут использовать на позиции "реджисты", что сделает его аналогом Жоржиньо, незаменимого игрока для Сарри в Наполи и Челси. Впрочем, более естественная идея – ставить Артура "медзалой", то есть чуть выше в полузащите, где он уже играл в Барселоне. Не стоит забывать, что Артур хорош в дриблинге и в таком случае сможет чаще использовать это качество. "Реджисту" сыграет уже упоминавшийся Бентанкур, но также держим в уме возможный переход Тонали, на которого, впрочем, нацелился Интер.

Финансы

Итак, Артур – молодой, но уже достаточно опытный (полсотни матчей за Барселону, два десятка – за сборную Бразилии) игрок, вроде бы подходящий Ювентусу. Всё равно такая цена за него, равно и сумма, уплаченная Барселоной за Пьянича, выглядят явным перебором, особенно для посткарантинного периода, когда клубы предпочитают сэкономить.

Дело в том, что у "обмена" Пьянича на Артура есть любопытная финансовая составляющая. Это не обмен как таковой, а два номинально отдельных трансфера. Причиной всему – финансовый фейр-плей. Продажа футболистов считается так называемым "релевантным доходом": чем выше сумма, вырученная за игроков – тем лучше отчётность и меньше претензий со стороны УЕФА. Поэтому Барселона и Ювентус, торгуясь насчёт разницы между стоимостью двух футболистов, явно завысили цену на каждого из них по отдельности – разумеется, ко взаимной выгоде. Отсюда и стремительное развитие событий, когда игроки прямо по ходу сезона отправляются на медосмотр. Трансферное окно откроется лишь в сентябре, а вот финансовый год заканчивается 30 июня, и к этой дате надо успеть всё оформить.

Для Барселоны подобные трюки не впервой. Минувшим летом она уже устраивала обмен голкиперами с Валенсией, продав Силессена за 35 млн евро и купив Нето за 26 млн. Схема всё та же: не обмен с доплатой как таковой, а два отдельных трансфера с несколько завышенными суммами. Эдакая вполне законная лазейка. Поэтому, рассуждая о загадочности этой сделки и пытаясь найти логику в перспективах Артура и Пьянича, необходимо держать в уме финансовую составляющую.