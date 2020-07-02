Испания

"Матрасники" надеются продлить контракт с ганским хавбеком.

Игрок мадридского Атлетико Томас Партей является приоритетной целью Арсенала на летнее межсезонье в вопросе усиления линии полузащиты. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "матрасников" не намерено расставаться с 27-летним уроженцем Ганы и ведет с ним переговоры о продлении контракта.

Если Партей не захочет оставаться на Ванда Метрополитано, то Атлетико будет вынужденно продать футболиста, однако в Мадриде требует не меньше 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Томаса в качестве отступных.

В текущем сезоне Партей провел в футболке мадридского Атлетико 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил три гола, отдал одну результативную передачу и заработал 15 предупреждений.

Ранее сообщалось, что Атлетико рассматривает Андре Замбо, Мауро Арамбарри и Идриссу Баба в качестве потенциальной замены Томасу Партею.