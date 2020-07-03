Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Эйбар – Осасуна, Getty Images
03 июля 2020, 11:25
В матче 33-го тура Примеры Осасуна одержала выездную победу над Эйбаром со счетом 2:0. Дублем в составе "красных" отличился полузащитник Рубен Гарсия.
Эйбар – Осасуна 0:2
Голы: Рубен Гарсия, 6, 74.
Эйбар: Дмитрович – Корреа (Инуи, 73), Пауло Оливейра, Бигас, Коте – Педро Леон (Мари, 85), Кристофоро (Диоп, 59), Эспозито, Де Блазис – Шарлес (Энрич, 59), Кике (Кики, 84).
Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Лато – Роберто Торрес, Ойер, Монкайола (Перес, 88), Рубен Гарсия (Брашанац, 78) – Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53).
Предупреждения: Корреа – Гальего.