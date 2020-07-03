Испания

Менеджер прокомментировал вероятный уход лидера конкурентов.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение об информации о том, что нападающий Барселоны Лионель Месси может покинуть команду в следующем году.

"Я не знаю, что будет дальше. Он давно играет в Ла Лиге, всем нам нравится, когда здесь играют лучшие. Что случится дальше, я сказать не могу", — приводит слова Зидана Marca.

Отмечалось, что аргентинец может покинуть "блаугранас" из-за разногласий с переговорах о новом контракте, а также не желая становиться обузой для клуба в будущем.

Ранее Зидан прокомментировал победу над Хетафе, которая приблизила его команду в чемпионству.