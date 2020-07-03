Испания

Аргентинец не может договориться о новом контракте с каталонцами.

Нападающий Лионель Месси может покинуть Барселону по окончании сезона-2020/21, сообщает издание Sport со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Каталонский клуб ведет переговоры с Месси о подписании нового контракта еще на два года, однако они не могут достигнуть соглашения. Теперь аргентинский форвард раздумывает об уходе из клуба по окончании следующего сезона, когда он получит статус свободного агента.

Месси недоволен тем, что его постоянно обвиняют в неудачах Барселоны, и хотел бы попробовать себя в другом клубе.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 27 голов и совершив 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что Месси забил 700-й гол в профессиональной карьере.