Испания

Главный тренер "сливочных" рассказал о минувшем поединке.

Реал минимально обыграл Хетафе благодаря голу Серхио Рамосу и ушел в отрыв от Барселоны. Зинедин Зидан считает, что мадридцы еще не выиграли титул.

"Мы знали перед игрой, что нам придется трудно. Но мы знали, что если мы будем терпеливы, цель будет достигнута.

Это три важных очка, но это всего лишь три очка. Мы еще ничего не выиграли", — приводит слова Зидана Onda Cero.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Реал — Хетафе.