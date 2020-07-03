Испания

Похоже, хорват проведет сезон на Камп Ноу.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич останется в своей нынешней команде до конца действующего контракта до 2021 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, сам хорватский игрок хотел бы в ближайшее межсезонье вернуться в Севилью, желая завершить там карьеру футболиста.

Отмечается, что андалусийцы не станут платить за трансфер хавбека в ближайшее трансферное окно, а предпочитают дождаться завершения действия его контракта, чтобы получить Ракитича бесплатно.

Напомним, в первом поединке после рестарта Примеры полузащитник преодолел отметку в 300 матчей за Барселону.