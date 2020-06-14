Испания

Хорватский полузащитник достиг солидного показателя.

Иван Ракитич вышел на поле в перерыве матча против Мальорки, который Барселона выиграла со счетом 4:0.

Тот поединок стал для хорватского полузащитника трехсотым в футболке "сине-гранатовых", что является четвертым показателем среди иностранцев, сообщает официальный сайт каталонцев.

Впереди Ивана Ракитича находятся Лионель Месси, Дани Алвес и Хавьер Маскерано.

Напомним, что хорват в ближайшее трансферное окно может покинуть Барселону и перебраться в Севилью.