Хорватский полузащитник достиг солидного показателя.
Иван Ракитич, getty images
14 июня 2020, 08:59
Иван Ракитич вышел на поле в перерыве матча против Мальорки, который Барселона выиграла со счетом 4:0.
Тот поединок стал для хорватского полузащитника трехсотым в футболке "сине-гранатовых", что является четвертым показателем среди иностранцев, сообщает официальный сайт каталонцев.
Впереди Ивана Ракитича находятся Лионель Месси, Дани Алвес и Хавьер Маскерано.
Напомним, что хорват в ближайшее трансферное окно может покинуть Барселону и перебраться в Севилью.