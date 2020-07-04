Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.

В 34-м туре чемпионата Испании "матрасники" разгромно обыграли пожаловавших в гости островитян – Мальорку. На дубль Альваро Мораты и гол Коке балеарцы не ответили ни разу. 3:0.

После 34 сыгранных матчей Атлетико идет третьим в таблице с 62 очками, а Мальорка – 18-я с отставанием от спасительной зоны в пять очков. Это расстояние может увеличиться, если Сельта обыграет Бетис. Примечательно, что игра Мальорки и Сельты завершилась победой первых со счетом 5:1.

Атлетико — Мальорка 3:0

Голы: Мората, 29 (пен.), 45+5, Коке, 79

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Савич, Ману Санчес (Лоди, 62) — Карраско (Витоло, 55), Сауль (Партей, 80), Коке, Льоренте — Фелиш (Корреа, 55), Мората (Диего Коста, 62).

Мальорка: Маноло Рейна — Фран Гамес (Састре, 70), Седлар, Раильо, Посо — Дани Родригес, Баба (Чаварриа, 80), Фебас (Севилья, 57), Трайковски (Лаго, 57) — Кучо Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.

Предупреждения: Сауль, Диего Коста — Седлар.