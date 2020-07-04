Испания

Защитника Барселоны совсем замучали травмы.

Центрбек Барселоны Самуэль Умтити поделился своими эмоциями после того, как получил очередное повреждение. В этот раз у француза проблемы с коленом.

"Хотел бы я вернуться в прошлое… Не чтобы что-то изменить, а чтобы еще раз пережить времена, когда я был счастлив, но не знал об этом", — написал Умтити в своей Инстаграм-истории.

26-летний Умтити перебрался в Барселону летом 2016 года за 25 млн евро.

Из-за проблем с коленом, подколенным сухожилием, растяжения мышц и связок, травмы берцовой кости и прочих повреждений Самуэль за этот период пропустил 58 матчей.

"Сине-гранатовые" идут на втором месте в Ла Лиге, отставая от Реала на четыре очка за пять туров до окончания чемпионата. Ближайший матч Барселона проведет на выезде против Вильярреала 5 июля.