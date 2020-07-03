Французский защитник испытывает дискомфорт в колене.
Самуэль Умтити, getty images
03 июля 2020, 13:55
Самуэль Умтити столкнулся с болями в левом колене, сообщает официальный сайт Барселоны.
Французский защитник не будет спешить с операцией, сперва будут использованы консервативные методы лечения.
Самуэль Умтити провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых" в этом сезоне, не отметившись ни одним результативным действием.
Напомним, что защитник лишь месяц назад вернулся в общую группу Барселоны.