Испания

Французский защитник испытывает дискомфорт в колене.

Самуэль Умтити столкнулся с болями в левом колене, сообщает официальный сайт Барселоны.

Французский защитник не будет спешить с операцией, сперва будут использованы консервативные методы лечения.

Самуэль Умтити провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых" в этом сезоне, не отметившись ни одним результативным действием.

Напомним, что защитник лишь месяц назад вернулся в общую группу Барселоны.