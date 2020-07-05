Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселону в рамках матча 34-го тура чемпионата Испании ждет еще одно испытание на выезде.

Вильярреал — Барселона

Воскресенье, 5 июля, 23:00. Вильярреал, Эстадио де ла Керамика. Арбитр — Дель Сьерро Гранде. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Вильярреал набрал отличную форму после карантина и забрался аж на пятую строчку турнирной таблицы. Дистанция до четвертой Севильи составляет всего лишь три балла, а потому если продолжить серию успешных выступлений, то "Желтой субмарине" можно замахнуться и на путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Барселона отстает от Реала на четыре балла, что будет достаточно проблематично исправить в оставшихся матчах. Данный поединок — серьезная угроза для каталонцев отстать о Реала еще сильнее. Ни для кого не новость, что "сине-гранатовые" не очень успешны в выездных матчах, так еще и атмосфера в раздевалке не самая лучшая.

В СМИ не раз фигурировала информация о том, что игроки недовольны работой Сетьена, в частности его тактикой. И вот в таком разобранном состоянии "сине-гранатовые" пожалуют к очень серьезному сопернику. Однако оступаться уже просто нельзя, а потому все сторонние факторы не имеют значения. На стороне каталонцев также статистика личных встреч — Барселона очень давно не проигрывала Вильярреалу.

Ожидаем, что матч получится достаточно результативным, но Барселона все-таки не сможет добиться такой важной победы - уж больно хорош Вильярреал в последних играх. Кике Сетьен, наверняка, доверит место Антуану Гризманну в стартовом составе, а вот в центре поля ожидаем увидеть молодого Рики Пуча.

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в 23 матчах против Вильярреала во всех соревнованиях.

Вильярреал выиграл последние пять из матчей в Ла Лиге.

Барселона не проигрывает в семи последних матчах Ла Лиги.

Не сыграют: Гуерра, Мори — Дембеле, Де Йонг, Умтити