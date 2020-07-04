Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/realvalladolid
04 июля 2020, 22:35
В концовке поединка Вальядолид сумел вырвать победу у Алавеса, набрав три очка в турнирную таблицу.
Вальядолид – Алавес 1:0
Гол: Фернандес, 88
Вальядолид: Масип, Санчес, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), Алькарас (Кике Перес, 78), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 57), Гвардиола (Оливас, 78), де ла Фуэнте (Унал, 62)
Алавес: Роберто, Агиррегабириа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Лагуардиа, Берк, Мендес, Камараса (Сайнс, 89), Пина (Ману Гарсия, 89), Фейса (Хоселу, 58), Лукас Перес (Пере Понс, 57)
Предупреждения: де ла Фуэнте, Фейса, Пина, Плано, Унал.