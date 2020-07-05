Испания

Тренер рассказал о нынешнем состоянии бельгийца.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение о состоянии крайнего полузащитника Эдена Азара.

"Эдену сейчас тяжело, у него трудные времена, и мы не хотим им рисковать, и он согласен с этим. Надеюсь, это мелочь, и мы сможем увидеть его снова до конца сезона".

"Он отсутствовал в течение трех или четырех дней, и я надеюсь, что он справится с этим быстро. Мы не знаем ничего больше, чем то, что он получил сильный удар в матче с Эспаньолом. Есть те, кто знает, врачи и медики, они очень компетентные люди. Насколько выбыл Азар — вопрос дней", — сказал Зидан Marca.

Ранее сообщалось, что бельгийский футболист точно не сможет принять участие в ближайшем поединке Примеры против Атлетика.