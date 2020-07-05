Испания

Вашему вниманию котировки букмекеров на матч чемпионата Испании.

В рамках поединка чемпионата Испании Барселона постарается сократить разрыв до мадридского Реала в гостях у Вильярреала.

В грядущей встрече букмекеры отдают предпочтение "блаугранас". Так, компания Parimatch предлагает на победу команды Сетьена коэффициент 1,75.

Ничейный результат оценивается в 4,20, а на то, что победу в поединке побудет "желтая субмарина", установлен коэффициент 4,40.

Поединок Вильярреал — Барселона начнется в воскресенье, пятого июля. Начало запланировано на 23:00 по киевскому времени.