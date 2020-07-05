Испания

Леганес прервал неудачную серию победой над Эспаньолом

Каталонский клуб стал еще ближе к вылету из высшего дивизиона Испании.

Эспаньол - Леганес, Getty Images

Завершился поединок 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором Эспаньол принимал на своем поле Леганес. Победителя противостояния определил единственный гол Сильвы на 53-й минуте, который и принес Леганесу три очка впервые за последние семь матчей первенства Испании. Эспаньол — Леганес 0:1

Гол: ... — Сильва, 53 Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес (Кампусано, (90+1), Кабрера, Бернардо, Педроса (Варгас, 64) - Эмбарба (Мелендо, 71), Давид Лопес, Рока, Дардер — Ву Лей (Кальери, 64), Де Томас. Леганес: Куэльяр — Росалес (Авилес, 66), Бустинса, Тарин, Сиовас, Сильва - Руибаль (Авазьем, 81), Амаду (Ресио, 81), Рубен Перес, Родригес - Герреро (Ассале, 58). Предупреждения: Де Томас, Дардер, Кальери - Ассале, Сиовас, Авилес. Кальери удален на 88-й минуте матча.