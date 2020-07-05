Каталонский клуб стал еще ближе к вылету из высшего дивизиона Испании.
Эспаньол - Леганес, Getty Images
05 июля 2020, 19:59
Завершился поединок 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором Эспаньол принимал на своем поле Леганес.
Победителя противостояния определил единственный гол Сильвы на 53-й минуте, который и принес Леганесу три очка впервые за последние семь матчей первенства Испании.
Эспаньол — Леганес 0:1
Гол: ... — Сильва, 53
Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес (Кампусано, (90+1), Кабрера, Бернардо, Педроса (Варгас, 64) - Эмбарба (Мелендо, 71), Давид Лопес, Рока, Дардер — Ву Лей (Кальери, 64), Де Томас.
Леганес: Куэльяр — Росалес (Авилес, 66), Бустинса, Тарин, Сиовас, Сильва - Руибаль (Авазьем, 81), Амаду (Ресио, 81), Рубен Перес, Родригес - Герреро (Ассале, 58).
Предупреждения: Де Томас, Дардер, Кальери - Ассале, Сиовас, Авилес.
Кальери удален на 88-й минуте матча.