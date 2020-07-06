Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Барселона уверенно обыграла Вильярреал в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги (4:1), забив в ворота соперника четыре мяча.

Помимо победы и сохранения шансов на чемпионство по итогам текущего сезона, юный вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати стал автором 9000 гола в истории каталонского клуба.

Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал — Барселона:

Вильярреал — Барселона 1:4

Голы: Морено, 13 — Торрес, 3 (авт.), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56) — Ж. Морено (Гомес, 46), Алькасер (Бакка, 36, Ниньо, 73).



Барселона: тер Штеген — Семеду (Пуч, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс (Брайтвейт, 73), Видаль — Месси, Суарес (Ракитич, 60), Гризманн (Фати, 73).

Предупреждение: Торрес