17-летний вингер вписал свое имя в историю каталонского гранда.
Анссумане Фати, Getty Images
06 июля 2020, 07:57
Барселона уверенно обыграла Вильярреал в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги (4:1), забив в ворота соперника четыре мяча.
Стоит отметить, что автором последнего гола в составе "сине-гранатовых" стал молодой вингер Ансу Фати, вышедший на замену на 72-й минуте поединка вместо Антуана Гризманна.
Как оказалось, 17-летний испанец гвинейского происхождения забил 9000 гол в истории Барселоны, о чем сообщила пресс-служба каталонского гранда.
В текущем сезоне Ансу Фати провел в футболе Барселоны 29 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.