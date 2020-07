Барселона уверенно обыграла Вильярреал в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги (4:1), забив в ворота соперника четыре мяча.

Стоит отметить, что автором последнего гола в составе "сине-гранатовых" стал молодой вингер Ансу Фати, вышедший на замену на 72-й минуте поединка вместо Антуана Гризманна.

Как оказалось, 17-летний испанец гвинейского происхождения забил 9000 гол в истории Барселоны, о чем сообщила пресс-служба каталонского гранда.

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



pic.twitter.com/J6jB3w6gMx