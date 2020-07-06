Испания

Команды не смогли выявить победителя в напряженном матче.

Реал Сосьедад в поединке 34-го тура чемпионат Испании отправился в гости к Леванте.

Баски смогли открыть счет усилиями Исака уже на двенадцатой минуте, но Моралес быстро восстановил паритет. После активного старта команды больше не отличились голами.

Леванте — Реал Сосьедад 1:1

Голы: Моралес, 16 — Исак, 12

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго (Робер, 83), Везу, Клерк — Рочина (Эрнани, 83), Радоя, Вукчевич (Мелеро, 72), Кампанья — Майорал (Леон, 89), Моралес (Рохер, 72)

Реал Сосьедад: Мойя — Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос (Монреаль, 84) — Порту, Субименди (Льоренте, 54), Марино, Эдегор (Субельдия, 54) — Ойярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан, 84)

Предупреждения: Вукчевич, Постиго, Мелеро — Субименди, Элустондо