Команды не смогли выявить победителя в напряженном матче.
Леванте - Реал Сосьедад, getty images
06 июля 2020, 22:28
Реал Сосьедад в поединке 34-го тура чемпионат Испании отправился в гости к Леванте.
Баски смогли открыть счет усилиями Исака уже на двенадцатой минуте, но Моралес быстро восстановил паритет. После активного старта команды больше не отличились голами.
Леванте — Реал Сосьедад 1:1
Голы: Моралес, 16 — Исак, 12
Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго (Робер, 83), Везу, Клерк — Рочина (Эрнани, 83), Радоя, Вукчевич (Мелеро, 72), Кампанья — Майорал (Леон, 89), Моралес (Рохер, 72)
Реал Сосьедад: Мойя — Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос (Монреаль, 84) — Порту, Субименди (Льоренте, 54), Марино, Эдегор (Субельдия, 54) — Ойярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан, 84)
Предупреждения: Вукчевич, Постиго, Мелеро — Субименди, Элустондо