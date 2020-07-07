Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 34-го тура Примеры Севилья одержала минимальную победу над Эйбаром со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте матча забил полузащитник хозяев Лукас Окампос.

На данный момент Севилья занимает 4-ю строчку в турнирной таблице с 60 очками, а Эйбар находится на 17-м месте, набрав 35 пунктов.



Севилья — Эйбар 1:0

Гол: Окампос, 56.

Севилья: Вацлик — Навас, Диего Карлос, Гомес (Гудель, 79), Эскудеро (Регилон, 80) — Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 63) — Окампос, Де Йонг (Эн Несири, 63), Эль Хаддади (Сусо, 79).

Эйбар: Дмитрович — Техеро, Оливейра, Бургос, Рафа — Альварес (Атиенца, 88) — Кристофоро, Диоп (Де Блазис, 77), Экспозито (Кике, 68), Инуи (Леон, 77) — Энрич (Шарлес, 88).

Предупреждения: Гомес, Банега — Альварес.