Испания

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин прокомментировал свой успех в отражении одиннадцатиметровых ударов.

В этом сезоне Лунин отразил уже третий пенальти. В испанских СМИ Андрея уже начинают называть мастером в этом деле.

"Я хорошо себя чувствую. Не делаю ничего особенного касательно отражения пенальти. А вообще, предпочитаю не говорить об этом, чтобы не спугнуть удачу" — сказал Лунин в комментарии AS.

Отметим, что за четыре тура до конца Сегунды Овьедо находится в зоне вылета и ведет ожесточенную борьбу за сохранение прописки.

По завершении сезона Лунин покинет Овьедо и вернется в Реал.

Украинец стал одним из лучших игроков своей команды в прошлом матче, несмотря на поражение.