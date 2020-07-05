Испания

Голкипер сумел отбить пенальти в прошедшем поединке.

В поединке 38-го тура испанской Сегунды Овьедо с Андреем Луниным в составе уступил на выезде Кадису со счетом 0:2.

Тем не менее, украинский голкипер на 11-й минуте встречи отразил пенальти, которое стало третье по счету, которое вратарь сумел парировать за свою команду.

Кроме того, Лунин, несмотря на два пропущенных гола, удостоился оценки 6,6 по версии Sofascore. В Овьедо лучший показатель заработали лишь защитники Алехандро Аррибас и Кристиан Фернандес. Лучшим же игроком поединка стал форвард Кадиса Антони Лосано.

На сегодняшний день Овьедо, имея в своем активе 44 очка, идет на 17-м месте в Примере.