Голкипер сумел отбить пенальти в прошедшем поединке.
Андрей Лунин, фото Овьедо
05 июля 2020, 09:55
В поединке 38-го тура испанской Сегунды Овьедо с Андреем Луниным в составе уступил на выезде Кадису со счетом 0:2.
Тем не менее, украинский голкипер на 11-й минуте встречи отразил пенальти, которое стало третье по счету, которое вратарь сумел парировать за свою команду.
Кроме того, Лунин, несмотря на два пропущенных гола, удостоился оценки 6,6 по версии Sofascore. В Овьедо лучший показатель заработали лишь защитники Алехандро Аррибас и Кристиан Фернандес. Лучшим же игроком поединка стал форвард Кадиса Антони Лосано.
На сегодняшний день Овьедо, имея в своем активе 44 очка, идет на 17-м месте в Примере.