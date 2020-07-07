Испания

Полузащитник восстановился после травмы и скоро появится на поле.

Френки Де Йонг приступил к тренировочным занятием вместе с остальными игроками во вторник, 7 июля.

Полузащитник получил повреждение в поединке против Мальорки и восстанавливался почти месяц.

Де Йонг в этом сезоне отыграл 38 матчей в футболке "сине-гранатовых", забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

Ближайший поединок подопечные Сетьена проведут против Эспаньолаhttps://football.ua/spain/game/70590.html. Начало встречи 8-го июля в 23:00 по киевскому времени.