Испания

Игроки каталонцев испытывают проблемы со здоровьем.

Полузащитники Барселоны Френки де Йонг и Серхи Роберто пропустят поединок против Севильи из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты получили мышечные повреждения и не попали в заявку каталонского клуба на матч. Также главный тренер Кике Сетьен не сможет рассчитывать на защитника Самуэля Умтити.

Де Йонг и Роберто тренируются по индивидуальной программе, но вскоре могут вернуться в общий строй.

Матч Севилья – Барселона в 30-м туре Примеры состоится в пятницу, 19 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.