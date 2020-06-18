Игроки каталонцев испытывают проблемы со здоровьем.
Френки де Йонг, Getty Images
18 июня 2020, 14:01
Полузащитники Барселоны Френки де Йонг и Серхи Роберто пропустят поединок против Севильи из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты получили мышечные повреждения и не попали в заявку каталонского клуба на матч. Также главный тренер Кике Сетьен не сможет рассчитывать на защитника Самуэля Умтити.
Де Йонг и Роберто тренируются по индивидуальной программе, но вскоре могут вернуться в общий строй.
Матч Севилья – Барселона в 30-м туре Примеры состоится в пятницу, 19 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.