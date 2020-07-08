Испания

Реал переживает, что игрок мог заболеть коронавирусом.

Нападающий Лука Йович не поможет мадрискому Реалу в ближайшее время, сообщает издание AS.

Сербский форвард пребывает в условиях самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом.

В понедельник к Йовичу в Мадрид прилетел друг из Белграда, который сдал позитивный тест на коронавирус. Результат самого 22-летнего нападающего оказался негативным, но клуб потребовал от него самоизолироваться, пока не будут проведены все соответствующие тесты.

В текущем сезоне Йович провел 25 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Эден Азар не поможет Реалу во встрече с Алавесом.