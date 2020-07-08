Испания

Бельгиец испытывает проблемы со здоровьем.

Полузащитник Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы и не поможет мадридскому Реалу в ближайшее время.

Как сообщает Cadena SER, бельгийский вингер прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с лодыжкой. Травма не позволит 29-летнему игроку принять участие во встрече с Алавесом.

Азар уже пропустил встречи с Хетафе и Атлетиком после воспаления лодыжки и смог провести лишь часть тренировки с командой. Точные сроки восстановления полузащитника пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Азар провел 19 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и семью ассистами.

Матч Реал – Алавес в 35-м туре Примеры состоится в Мадриде в пятницу, 10 июля.