Испанский полузащитник может продолжить карьеру в Аль-Садде.
Санти Касорла, getty images
08 июля 2020, 19:59
Санти Касорла попал в сферу интересов Аль-Садда, который тренирует Хави, сообщает Mundo Deportivo.
Катарский клуб готов предложить полузащитнику контракт на два года и солидную заработную плату.
Касорла вернулся в Вильярреал летом 2018-го, покинув Арсенал на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 36 поединков, забив 12 голов и совершив 10 ассистов.
Напомним, что на Санти Касорлу также претендует Бешикташ.