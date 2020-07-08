Испания

Испанский полузащитник может продолжить карьеру в Аль-Садде.

Санти Касорла попал в сферу интересов Аль-Садда, который тренирует Хави, сообщает Mundo Deportivo.

Катарский клуб готов предложить полузащитнику контракт на два года и солидную заработную плату.

Касорла вернулся в Вильярреал летом 2018-го, покинув Арсенал на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 36 поединков, забив 12 голов и совершив 10 ассистов.

Напомним, что на Санти Касорлу также претендует Бешикташ.