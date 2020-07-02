"Орлы" заинтересованы в подписании испанского полузащитника.
Санти Касорла, фото getty images
02 июля 2020, 18:26
Бешикташ заинтересован в подписании Санти Касорлы из Вильярреала, сообщает AS.
Полузащитник может достаться туркам в статусе свободного агента, так как его контракт с "желтой субмариной" подходит к концу.
Касорла вернулся в Вильярреал летом 2018-го, покинув Арсенал на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 35 поединков, забив 12 голов и совершив 9 ассистов.
Напомним, что ранее испанец раздумывал над тем, чтобы перебраться в МЛС.