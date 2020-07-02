Турция

"Орлы" заинтересованы в подписании испанского полузащитника.

Бешикташ заинтересован в подписании Санти Касорлы из Вильярреала, сообщает AS.

Полузащитник может достаться туркам в статусе свободного агента, так как его контракт с "желтой субмариной" подходит к концу.

Касорла вернулся в Вильярреал летом 2018-го, покинув Арсенал на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 35 поединков, забив 12 голов и совершив 9 ассистов.

Напомним, что ранее испанец раздумывал над тем, чтобы перебраться в МЛС.