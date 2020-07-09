Испания

Француз подвел свою команду в решающей игре на Мундиале.

В этот день, девятого июля 2006 года, нынешний главный тренер Реала Зинедин Зидан завершил карьеру футболиста после финала чемпионата мира.

Напомним, в решающем поединке Мундиаля французский футболист заработал прямое удаление после того, как ударил головой защитника итальянцев Марко Матерацци.

В итоге, Зидан не стал продолжать карьеру игрока, а сборная Франции уступила Италии в финале в серии послематчевых пенальти. В 2013 году специалист начал тренерскую карьеру.

Ранее сообщалось, что менеджер уже обошел Висенте дель Боске по количеству побед за мадридскую команду.