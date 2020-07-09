Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Барселона — Эспаньол, Getty Images
09 июля 2020, 12:41
В матче 35-го тура Примеры Барселона одержала минимальную победу над Эспаньолом. Единственный гол на 56-й минуте матча забил нападающий Луис Суарес.
Команды завершали поединок в меньшинстве после удалений Фати и Лосано.
Барселона — Эспаньол 1:0
Гол: Суарес, 56.
Барселона: Тер Штеген — Семеду (Фати, 46), Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Ракитич (Араухо, 90+2) — Месси, Суарес (Брайтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71).
Эспаньол: Д. Лопес — Виктор, Бернардо, Кабрера, Калеро (Дардер, 66), Вила — Лосано, Лопес, Рока (Ву Лей, 86), Эмбарба (Кампусано, 74) — Де Томас.
Предупреждения: Де Томас, Д. Лопес.
Удаления: Фати, 50 — Лосано, 53.