В матче 35-го тура Примеры Барселона одержала минимальную победу над Эспаньолом. Единственный гол на 56-й минуте матча забил нападающий Луис Суарес.

Команды завершали поединок в меньшинстве после удалений Фати и Лосано.


Барселона — Эспаньол 1:0
Гол: Суарес, 56.

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Фати, 46), Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Ракитич (Араухо, 90+2) — Месси, Суарес (Брайтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71).

Эспаньол: Д. Лопес — Виктор, Бернардо, Кабрера, Калеро (Дардер, 66), Вила — Лосано, Лопес, Рока (Ву Лей, 86), Эмбарба (Кампусано, 74) — Де Томас.

Предупреждения: Де Томас, Д. Лопес.

Удаления: Фати, 50 — Лосано, 53.