Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В поединке 35-го тура чемпионата Испании Бетис в родных стенах легко разобрался с Осасуной, забив сопернику три безответных гола.

Три очка позволили "зеленым" подняться на 13 строчку в таблице, а памплонцы остаются на 11 позиции.

Бетис — Осасуна 3:0

Голы: Родригес, 4, Педраса, 25, Аленья, 90+7.

Бетис: Мартин — Эмерсон, Манди, Феддал, Морено — Хоакин (Тельо, 64), Родригес, Гуардадо (Карвальо, 74), Педраса (Аленья, 74) — Иглесиас (Морон, 86), Фекир (Хуанми, 86).

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридан, Д.Гарсия, Лато (Ронкалья, 70) — Кике (Адриан, 60), Брашанац (Эступиньян, 46), Монкайола, Мерида И.Перес, 78), Торрес (Ойер, 46) — Арнаис.

Предупреждения: Карвальо — Д.Гарсия, Аридан, Мерида, Лато, Эступиньян.