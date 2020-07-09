Испания

Аргентинский форвард хотел бы поработать под руководством своего отца на Ванда Метрополитано.

Нападающий Кальяри Джованни Симеоне, права на которого принадлежат Фиорентине, с 2016 года выступает в Италии, однако главная его мечта — сыграть в футболке мадридского Атлетико, главный тренером которого является Диего Симеоне.

Впрочем, даже если его отец не будет возглавлять клуб, Джованни все равно хотел бы защищать цвета "матрасников".

"Сыграть за Атлетико я хотел бы больше всего на свете. Это моя детская мечта. Думаю, это неизбежно, что я поеду туда в один прекрасный момент".

"Мой отец тренирует Атлетико, но даже если бы его там не было, я все равно хотел бы перейти в этот клуб, потому что это то, о чем я мечтал с детства, и это то, чего я хочу".

"Я все еще надеюсь, что он когда-нибудь станет моим тренером, даже если будет трудно вписаться в команду, которую тренирует собственный отец", — приводит слова Симеоне-младшего Football Italia со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне Джованни Симеоне провел за Кальяри 30 поединков в Серии А, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец попал в сферу интересов Болоньи. Фиорентина оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро.