Италия

"Красно-синие" практически договорились о траснфере аргентинца.

Нападающий Фиорентины Джованни Симеоне может стать игроком Болоньи в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.

"Красно-синие" практически договорились о трансфере аргентинского форварда и вскоре могут завершить его приобретение. Фиорентина не рассчитывает на 25-летнего игрока и готова отпустить его за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Симеоне выступает на правах аренды в Кальяри, где провел 28 матчей и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что Симеоне стал первым игроком в Серии А, который забивал в каждом месяце.