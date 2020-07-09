Испания

"Красно-черные" продолжают борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Испании.

Завершился поединок 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леванте отправился в гости к Мальорке, рискующей вылететь в Сегунду по итогам текущего сезона.

"Красно-черным" удалось забрать в свой актив важнейшую победу благодаря голам Кучо и Кубо. Теперь Мальорку отделяют всего три очка от безопасной зоны, но у Алавеса есть один матч в запасе.

Мальорка — Леванте 2:0

Голы: Кучо, 40, Кубо, 84 — ...

Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Гамес — Кубо (Лаго Джуниор, 86), Баба, Севилья, Дани Родригес — Кучо (Фебас, 74), Будимир (Чаваррия, 90).

Леванте: Фернандес — Коке, Робер, Везу, Тоньо — Барди, Радоя (Эрнани, 64), Мелеро (Леон, 78), Кампанья — Рохер Марти (Рочина, 78), Моралес (Майораль, 64).

Предупреждения: Дани Родригес, Раильо, Кубо — Эрнани.