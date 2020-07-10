Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в поединке 35-го тура чемпионата Испании пожалует в гости к Алавесу и попытается вернуть преимущество над Барселоной в четыре очка.

Реал — Алавес

10 июля, 23:00, стадион Альфредо Ди Стефанфо, Мадрид. Арбитр встречи – Хесус Хиль Мансано.

Прямая трансляция на канале Megogo.

Реал после 34 туров набрал 77 баллов и обходит Барселону всего на один пункт. Мадридцам нельзя позволять себе осечки, ведь "сине-гранатовые" только этого и ждут. Последние два матча подопечные Зинедина Зидана выиграли с минимальным преимуществом в счете, несколько сбавив обороты после уверенного выхода из карантина.

Тем не менее, нужно отметить надежную игру обороны, которая не пропускает уже четыре поединка, а Алавес как раз имеет существенные проблемы с забитыми голами. "Славные" решают абсолютно противоположный вопрос отчетному сопернику — сохранение прописки в элитном дивизионе. Преимущество перед 18-й Мальоркой составляет всего три балла.

В прошлом туре Алавес принимал на своем поле Гранаду и без шансов уступил со счетом 0:2. Этот тур тоже не сулит набранные баллы, но терять нечего. Никто не осудит гостей за проигрыш, а потому сильного давления на них оказываться не будет. В первом круге Реал с большим трудом набрал три очка против Алавеса (2:1).

Чтобы дать прогноз на этот матч, много размышлять не нужно. Реал выиграл последние пять поединков в Ла Лиге, а Алавес только проигрывал. Прервется ли тенденция у обеих команд? Не похоже. У Реала не будет хватать Карвахаля и Рамоса в обороне — они отбывают дисквалификацию. Также в заявке не оказалось Марсело, а вот Азар сможет сыграть.

Интересные факты:

Реал забил минимум три гола в последних семи матчах против Алавеса во всех соревнованиях.

Реал выиграл 11 из последних 12 матчей против Алавеса во всех соревнованиях.

Алавес не может забить в пяти из последних семи матчей Ла Лиги.

Не сыграют: Начо, Карвахаль, Рамос, Йович, Марсело — Пачеко, Дуарте

Под вопросом: Азар