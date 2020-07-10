Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.
Реал - Алавес, getty images
10 июля 2020, 08:00
Реал в поединке 35-го тура чемпионата Испании пожалует в гости к Алавесу и попытается вернуть преимущество над Барселоной в четыре очка.
Реал — Алавес
10 июля, 23:00, стадион Альфредо Ди Стефанфо, Мадрид. Арбитр встречи – Хесус Хиль Мансано.
Прямая трансляция на канале Megogo.
Реал после 34 туров набрал 77 баллов и обходит Барселону всего на один пункт. Мадридцам нельзя позволять себе осечки, ведь "сине-гранатовые" только этого и ждут. Последние два матча подопечные Зинедина Зидана выиграли с минимальным преимуществом в счете, несколько сбавив обороты после уверенного выхода из карантина.
Тем не менее, нужно отметить надежную игру обороны, которая не пропускает уже четыре поединка, а Алавес как раз имеет существенные проблемы с забитыми голами. "Славные" решают абсолютно противоположный вопрос отчетному сопернику — сохранение прописки в элитном дивизионе. Преимущество перед 18-й Мальоркой составляет всего три балла.
В прошлом туре Алавес принимал на своем поле Гранаду и без шансов уступил со счетом 0:2. Этот тур тоже не сулит набранные баллы, но терять нечего. Никто не осудит гостей за проигрыш, а потому сильного давления на них оказываться не будет. В первом круге Реал с большим трудом набрал три очка против Алавеса (2:1).
Чтобы дать прогноз на этот матч, много размышлять не нужно. Реал выиграл последние пять поединков в Ла Лиге, а Алавес только проигрывал. Прервется ли тенденция у обеих команд? Не похоже. У Реала не будет хватать Карвахаля и Рамоса в обороне — они отбывают дисквалификацию. Также в заявке не оказалось Марсело, а вот Азар сможет сыграть.
Интересные факты:
Реал забил минимум три гола в последних семи матчах против Алавеса во всех соревнованиях.
Реал выиграл 11 из последних 12 матчей против Алавеса во всех соревнованиях.
Алавес не может забить в пяти из последних семи матчей Ла Лиги.
Не сыграют: Начо, Карвахаль, Рамос, Йович, Марсело — Пачеко, Дуарте
Под вопросом: Азар
прогноз 2:0